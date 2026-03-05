CHP'li belediyeden 'Kabe'de Hacılar' ilahili konser

Adana’da CHP'li Yüreğir Belediyesi tarafından Ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen tasavvuf müziği konseri, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Atatürk Kültür Merkezi’nde sahne alan sanatçı Abdurrahman Önül, Adanalılarla buluşarak sevilen ilahileri seslendirdi.

Salonu tamamen dolduran vatandaşlar, konser boyunca ilahilere eşlik ederek Ramazan ayının manevi iklimini birlikte yaşadı.

SEVİLEN İLAHİLER HEP BİRLİKTE SÖYLENDİ

Konserde tasavvuf müziğinin sevilen eserlerini seslendiren Önül, son dönemde geniş kitleler tarafından ilgi gören “Kâbe’de Hacılar Hu Der Allah”, “Al Eline Kalemi” ve “Koy Bizi de Cennetine” gibi eserleri de repertuvarına aldı.

Vatandaşlar ilahilere hep bir ağızdan eşlik ederken, program boyunca coşkulu ve duygusal anlar yaşandı.

SALONDA RAMAZAN ATMOSFERİ

Manevi duyguların ön planda olduğu konser programında katılımcılar, tasavvuf müziği eşliğinde unutulmaz bir Ramazan akşamı geçirdi. Program, dinleyicilerin yoğun alkışıyla sona erdi.

ÖZGÜR ÖZEL ELEŞTİRMİŞTİ

CHp Genel Başkanı Özgür Özel ve bazı CHP'liler, söz konusu ilahinin gündem yapılmasını eleştirmişti.