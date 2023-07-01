Antalya'da kuzeni gözleri önünde boğuldu! Cenazesi başında gözyaşı döktü Trabzon'da yaşayan Volkan Bakan ve kuzeni Mustafa Baytar, tatil için Antalya'ya geldi. Tatilin son gününde de denizin tadını çıkarmak isteyen kuzenler, acı bir son yaşadı. Bir süre yüzen kuzenlerden Baytar, boğularak can verdi.

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen Volkan Bakan ve kuzeni Mustafa Baytar, Trabzon'dan Antalya'ya geldi.

Antalya Konyaaltı Sahil'de tatilin son günü denize girmek isteyen kuzenlerden Mustafa Baytar, suyun içerisinde batıp çıkmaya başladı.

Diğer kuzen Volkan Bakan ise hemen kıyıya çıkıp yardım istedi. Yakındaki cankurtaran ve vatandaşlar arama çalışması yaparken durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Kuzeni gözleri önünde can verdi

İhbarla bölgeye gelen deniz polisi, bölgede araştırma yapmaya başladı. Su altında arama yapan dalgıç polisler kısa süre sonra Baytar'ı hareketsiz şekilde bulundu.

Kıyıya çıkarılan Baytar, sağlık ekiplerinin uzun süre yaptığı müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kıyıdaki cenazesinin çevresi, kaşık sedye ile kapatılırken üzerine ise bir plaj şemsiyesi açıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Baytar'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Diğer vatandaşlar yüzmeye ve güneşlenmeye devam etti

Kuzeninin cenazesi başında gözyaşı döken Volkan Bakan ise büyük üzüntü yaşadı. Kuzenlerin bu akşam tatillerini tamamlayıp Trabzon'a doğru yola çıkacakları öğrenildi.

Öte yandan, sahilde bazı vatandaşların hiçbir şey olmamış gibi yüzmeye ve güneşlenmeye devam ettikleri görüldü.

"Uzun süre uğraştılar ama..."

Olayı gören Burak Şahin, "Saat 12.00 sıralarında oldu, iki arkadaş tatil için Trabzon'dan gelmişler. Yüzerken biri kıyıya döndü, diğer boğulmaya başladı. Kimse aldırış etmedi ilk başta. Daha sonra Sahil Güvenlik ve cankurtaranlar arama yaptılar, çıkartmaya çalıştılar. Uzun süre aradılar. Sudan çıkardılar ama hayatını kaybetmişti" dedi.