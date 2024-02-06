Antalya'da maganda kurşunu ile yaralanan genç hastaneye kaldırıldı Antalya'da asker eğlencesinde ateşlenen tabancadan çıkan kurşunun isabet etmesiyle yaralanan genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İHA

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Eskiyörük Mahallesi'nde asker eğlencesi sırasında bir maganda tabancasıyla peş peşe ateş etti.

O sırada kurşunlardan biri alanda davetli olarak bulunan Abdullah K.'ye isabet etti.

Bir anda yere yığılan Abdullah K.'yi gören diğer davetlilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Maganda aranıyor

Göğsünden yaralanan Abdullah K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri ateş eden magandanın yakalanması için çalışma başlattı.

Abdullah K.'nin Serik Belediyesi'nde zabıta olarak görev yaptığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)