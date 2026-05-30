Rusya'dan Avrupa'ya uyarı: Huzurlu uyku sona erdi

Avrupa'ya Rusya'dan bir tehdit daha geldi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sosyal medya hesabından Avrupa ülkelerini hedef alan açıklamalar yaptı.

Avrupa Birliği vatandaşlarının 'dikkatli olması' gerektiğini savunan Medvedev, "AB ülkelerinin vatandaşları, yetkililerinizin tek taraflı olarak Rusya ile savaşa girdiğini anlamalısınız. Bu nedenle hiçbir şeye şaşırmayın. Huzurlu uyku sona erdi. Ancak bunun nedenini kime soracağınızı biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

RUS İHA'SI ROMANYA'YI VURMUŞTU

Romanya Savunma Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gece saldırıları sırasında Rus insansız hava aracının hava sahasına girerek apartmana düştüğü ve 2 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, Rusya'nın Köstence Başkonsolosu'nun 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini ve Köstence'deki Rus Başkonsolosluğu'nun kapatılacağını duyurmuştu.

Putin'den Romanya'da binaya isabet eden İHA ile ilgili açıklama