Reha Muhtar hastaneye kaldırıldı

Türk televizyon tarihine damga vuran isimden üzücü haber..

1990'lı ve 2000'li yıllarda sunduğu ana haber bültenleri ve hazırladığı tartışma programlarıyla konuşulan eski spiker Reha Muhtar, sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

HASTANEYE KALDIRILDI

Son olarak Bodrum'daki evinde rahatsızlan Reha Muhtar, dün akşam saatlerinde hastaneye kaldırıldı.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre ilk kontrollerde, Reha Muhtar'a kalp yetmezliği teşhisi konuldu.

DENİZ UĞUR'DAN AÇIKLAMA

Muhtar'ın hastaneye kaldırılmasının ardından eski sevgilisi ve çocuklarının annesi Deniz Uğur'dan da açıklama geldi.

Ünlü oyuncu Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında çocuklarıyla birlikte Bodrum'a yola çıktıklarını duyurdu:

“Çanakkale'deki yazlığımızdayken Reha Muhtar'ın Bodrum'da hastaneye kaldırıldığı haberini aldık.



Çocuklarımız Mina ve Poyraz'ın babalarının sağlık durumunu takip etmeleri ve yanında olmaları amacıyla hastaneye doğru yolculuk halindeyiz.



Hayırlı dualarınızı esirgememenizi diliyoruz. Bu süreçte bize destek olan bütün dostlarımıza teşekkür ederiz.”

YORGUN VE BİTKİN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da son hali kameralara yansıyan Reha Muhtar'ın yorgun ve bitkin hali dikkat çekmişti.

2 YIL ÖNCE DE KAZA GEÇİRMİŞ, ENTÜBE EDİLMİŞTİ

Öte yandan ünlü televizyoncu 19 Ağustos 2024 tarihinde ise talihsiz bir kaza geçirdi.

Muhtar, Sarıyer'de bulunan evinde merdivenlerden düştü, ilk müdahaleyi oğlu kalp masajıyla yaptı.

Bilinci kapalı olarak kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde entübe edilen Muhtar, yaklaşık 2 ay süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

Muhtar, muhabirlerin sorusu üzerine, "Sağlık hayatta en önemli şey. 'Her şey benim' derken bir anda hayatta hiçbir şeyiniz kalmıyor. Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyi aldı." ifadelerini kullandı.

2011 YILINDA PROGRAMCILIĞI BIRAKTI

Reha Muhtar, gazeteciliğe 1981 yılında Milliyet gazetesinde muhabir olarak başladı ardından Akşam, Sabah ve Vatan gibi gazetelerde köşe yazarlığı, uzun yıllar TRT'de Atina muhabirliği, ardından Show TV başta olmak üzere çeşitli kanallarda yöneticilik yaptı.

Muhtar, soru sorma tarzı, kullandığı dil ve programlarındaki farklı formatlarla reyting rekorları kırdı.

Türkiye'nin en popüler anchorman'i için fırtınalı geçen bu dönem, 2011 yılında programcılığı bırakmasının ardından noktalandı.

ÖZEL İLİŞKİLERİ ÇOK KONUŞULDU

Reha Muhtar, özellikle ilişkileriyle de çok konuşuldu. 1983 yılında gazeteci Selin Çağlayan'la evlendi, bu birliktelik 5 yıl sürdü.

2001 yılında Nilüfer ile başlayan ilişkisi 2003 yılında sona erdi. 2006-2007 yıllarında şarkıcı Gülşen'le olan ilişkisiyle magazin medyasında çokça yer aldı.

Ünlü anchorman'ın oyuncu Deniz Uğur'la 2008 yılında başlayan birlikteliği 2010'da bitti.

Muhtar ve Uğur'un 2009 yılında dünyaya gelen Mina ve Poyraz adındaki ikizleri ise çiftin arasında uzun süren velayet davalarına konu oldu.

VELAYET DAVASI GÜNDEMDEN DÜŞMEDİ

Çiftin 2010 yılındaki ayrılık protokolünde ikizlerin velayeti babaya verilmiş, ancak Deniz Uğur 2017 yılında çocukların velayetini almak için mahkemeye başvurmuştu.

Çocuklara şiddet uygulandığı iddiaları üzerine Eylül 2022'de geçici velayet davalarıyla süreç yeniden alevlendi.

Oyuncu Deniz Uğur, Reha Muhtar'ın, kızına şiddet uyguladığını ve darp raporu aldıklarını söyledi. Muhtar'ın kızı da "Babam beni yaklaşık 4 senedir dövüyor. Özellikle kıyafetimden görünmeyecek kısımlara tokat, yumruk atıyor." ifadelerini kullandı.

Diğer çocuğunun da "Haftanın 3 günü ablamı darbediyor." dediği ortaya çıkmıştı.

Muhtar ise Uğur'un açıklamalarına Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yalan, iftira ve manipülasyonla mahkemede istendiği gibi daha fazla para almak için çocuklarımı çok kötü oyunlara alet etmeye çalışıyorlar." diye karşılık vermişti.

VELAYET DAVASI ALEYHİNE SONUÇLANDI

Türkiye televizyonculuk tarihinde fırtınalar estiren Reha Muhtar'ın hayatındaki 'velayet' fırtınası ise Kasım 2025'te dindi.

Mahkeme, Mina ve Poyraz'ın velayetinin Reha Muhtar'dan alınarak Deniz Uğur'a verilmesine hükmetti.

Mahkeme ayrıca her ayın belirli günlerinde, dini bayramlarda ve Babalar Günü'nde saat 10.00 le 18.00 arasında Reha Muhtar ile çocukları arasında şahsi ilişki tesisi sağlanmasına karar verdi.

