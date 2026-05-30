TikTok'ta bir çocuğun videolarına ilişkin anne gözaltına alındı

Sosyal medya platformu TikTok'ta yer alan görüntüler kamuoyunda büyük tepki yarattı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre görüntülerin paylaşıldığı TikTok hesabının 18 yaşından küçük mağdur çocuk adına kayıtlı olduğu tespit edildi.

Mağdur çocuğun ilkokul öğrencisi olduğu belirlendi.

ANNE GÖZALTINDA

Paylaşım içeriğinde görülen çocuğun annesinin kimliği de tespit edildi.

Başsavcılığın talimatının ardından anne gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında çocuğun aile yapısına ilişkin yapılan incelemede babasının da ceza infaz kurumunda kaydının bulunduğu öğrenildi.

Babanın geçmiş kayıtlarında ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun kapsamında işlenen suçlar, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, hırsızlık, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi ve dolandırıcılık gibi suç başlıklarının yer aldığı belirtildi.

ÇOCUĞUN İFADESİ ALINACAK

Soruşturmanın en kritik aşamalarından birini mağdur çocuğun beyanı oluşturacak.

Mağdur çocuğun ifadesinin Çocuk İzlem Merkezi'nde görevli savcı tarafından ivedilikle alınacağı öğrenildi.

Çocuğun örselenmeden, uzmanlar eşliğinde ve çocuk dostu bir ortamda dinlenmesi için Çocuk İzlem Merkezi sürecinin devreye alınacağı belirtildi.

Çocuğun beyanında görüntülerin kim tarafından çekildiği, hangi hesap üzerinden paylaşıldığı, paylaşım sürecinde çocuğun yönlendirilip yönlendirilmediği ve aile içinde ihmal ya da istismar riskinin bulunup bulunmadığı araştırılacak.

ANNEYE GÖRÜNTÜLER SORULACAK

Gözaltına alınan annenin çocuğa ait görüntülerin sosyal medyada nasıl ve hangi koşullarda paylaşıldığına ilişkin beyanının alınacağı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında annenin çocuğun söz konusu videodan haberdar olup olmadığı, görüntülerin paylaşılmasına izin verip vermediği, hesabın kim tarafından kullanıldığı ve çocuğun dijital ortamda korunmasına ilişkin sorumluluklarını yerine getirip getirmediği araştırılacak.

YORUM YAPAN HESAPLAR DA MERCEK ALTINDA

Soruşturma yalnızca videonun paylaşılmasıyla sınırlı kalmayacak.

Videonun altına istismar içerikli ya da istismar çağrışımı taşıyan yorumlar yapan hesaplar da mercek altına alınacak.

Başsavcılık talimatıyla dijital inceleme süreci başlatılırken hesabın kullanıcı bilgileri, paylaşım geçmişi, yorum yapan profiller ve içerikle etkileşime giren hesapların tespiti için çalışma yapılacağı öğrenildi.

Bu kapsamda çocuk görüntüsüne yönelik cinsel içerikli, istismar ima eden ya da çocuğun mahremiyetini hedef alan yorumların ayrı ayrı değerlendirileceği belirtildi.