Kurbanlıklarını satan besici balya balya paralarla kamera karşısına geçti

Kurban Bayramı’nda elindeki tüm kurbanlıkları sattığını belirten bir besicinin, balya balya paralarla çektiği video sosyal medyada gündem oldu.

Kamera karşısına geçen üretici, hayvancılık sektöründe kazanç olmadığını söyleyenlere meydan okudu.

Videoda, önündeki sehpa ve yerde bulunan sandığın içinin 200 TL’lik banknotlarla dolu olduğu görüldü. Rahat tavırlarıyla konuşan besici, “Siz de böyle rahat sallanmak istiyorsanız hayvan işi yapın” diyerek söze başladı.

"ŞU ANDA EN GÜZEL BÖLÜMÜ YAŞIYORUZ"

Hayvancılığın zorlu bir süreç olduğunu ancak emek verenlerin karşılığını aldığını savunan üretici, şu ifadeleri kullandı:

“Bu zamana kadar gelene kadar biraz sıkıntı yaşıyorsunuz. Biz şu anda en güzel bölümünü yaşıyoruz. Hayvan işinde para yok diyenler bu işi yapmasın. Biz aile besicilik olarak bu işi yaparız.”

OĞLUNA DA BİR DESTE PARA VERDİ

Görüntülerdeki besici, kendisini cep telefonuyla kayda alan oğluna da teşekkür etti.

Elindeki nakit paraların arasından bir deste ayıran besici, “Teşekkür ediyorum oğlum bizi kameraya çektiğin için. Ne kadar var bilmiyorum ama bu da senin” diyerek parayı oğluna verdi.

BİR BAŞKA BESİCİ DE FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Kurbanlıkları elden çıkaran bir başka besici de sosyal medya hesabından kazancına dair fotoğraf karelerini paylaştı.

Besicinin alıcılarla pazarlık anından ve kazancının toplamını gösteren karelerin altına "Ben bana yetiyorum; fazla bile geliyorum." notunu düştü.

Besicinin kazancını saymak için para sayma makinesi kullanması da dikkatleri cezbetti.