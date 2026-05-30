ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik nihai karar toplantısında sonuca ulaşılamadı

İran ile yürütülen müzakere sürecine ilişkin nihai kararı değerlendirmek üzere ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da danışmanlarıyla bir araya geldiği toplantıda herhangi bir sonuca ulaşılmadığı öne sürüldü.

New York Times'ın üst düzey ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre Trump, Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda yaklaşık iki saat süren görüşmeden İran ile üzerinde mutabakata varılması beklenen anlaşma taslağına ilişkin herhangi bir karar almadan ayrıldı.

Konu hakkında henüz Beyaz Saray'dan açıklama yapılmadı.

"İRAN, NÜKLEER SİLAH SAHİBİ OLAMAYACAĞINI KABUL ETMELİ"

Trump, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran'ın nükleer silah sahibi olmayacağını kabul etmesi gerektiğini belirterek Hürmüz Boğazı'nın geçişlerden ücret alınmadan yeniden özgür şekilde deniz ulaşımına açılması gerektiğini söylemiş, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun ABD tarafından yer altından çıkartılacağını ve söz konusu nükleer materyallerin imha edileceğini savunmuştu.

Hürmüz Boğazı'nda İran limanlarına yönelik ABD ablukasının kaldırılacağını açıklayan Trump, nihai kararını vermek üzere Beyaz Saray'da toplantıya katılacağını bildirmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise Trump'ın müzakere sürecine ilişkin ifadelerini sert bir dille eleştirerek, "Batılıların, 'Şöyle olmalı, böyle olmalı' gibi bir dil kullanma hakkı yok" demişti.