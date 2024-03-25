Antalya'da motosikleti metrelerce savrulan 18 yaşındaki genç öldü Antalya'da motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde 18 yaşındaki Cuma Şandır'ın (18) kullandığı motosiklet, Emre Suntu idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü başını otomobilin tekerine çarparak olay yerinde kalırken motosiklet metrelerce uzaklığa savruldu.

Hastanede can verdi

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Cuma Şandır, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşananlar kamerada

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken motosiklet sürücüsünün otomobilin yola çıktığını fark ettiğinde çarpmamak için frene bastığı, motosikletin devrilip sürüklenerek otomobilin tekerine çarptığı görüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)