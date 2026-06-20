ABD istihbaratından Trump'a Netanyahu uyarısı: Barış çabalarını baltalayabilir

Washington Post gazetesinin haberinde ABD istihbarat kurumlarının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile kalıcı barış anlaşmasına varma çabalarını baltalayabilecek adım atma olasılığının muhtemel olduğu konusunda Washington yönetimini uyardığı iddia edildi.

İsmini açıklamak istemeyen ABD'li yetkililere dayandırılan habere göre söz konusu uyarı, Netanyahu ile Trump hükümetleri arasında gerginliğin tırmandığı bir dönemde geldi.

"MUTABAKATI İHLAL EDECEK"

İstihbarat raporlarında İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürme konusunda niyetli olduğu, bu durumun ABD-İran mutabakatının temel unsurlarından birini ihlal edeceği kaydedildi.

Yeni bir raporda İsrail'de sonbaharda yapılması planlanan genel seçimler karşısında Netanyahu'nun siyasi geleceğinin iç kamuoyuna Lübnan'dan asker çekmeyeceğini ve Hizbullah ile çatışmaları tırmandırmaya kararlı olduğunu göstermesine bağlı olduğu iddiasında bulunuldu.

"İSRAİL'DE HAYAL KIRIKLIĞI"

Raporda ayrıca ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın şartlarının İsrail'de hayal kırıklığı yarattığı öne sürülürken ABD'li yetkililerin bu şartların İsrail'in Tahran üzerindeki 'azami baskıyı sürdürme stratejisini zayıflattığını' değerlendirdiği belirtildi.

Mutabakatın İsrail'in Hizbullah'a karşı meşru müdafaa kabiliyetini kısıtlayabileceği yönünde İsrail'de algı olduğu öne sürülen raporda İsrail'in Lübnan'dan çekilmesi veya herhangi bir çatışmaya son vermesi durumunda bunun İsrail'de Netanyahu'nun yenilgisi olarak görüleceği kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları sona erdirse bile ülkenin güneyinden askerleri çekmeyi reddetmesi olasılığının ABD-İran mutabakatını 'başarısızlığa mahkum edebileceği' öne sürüldü.