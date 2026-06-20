Avustralya'yı deviren ABD son 32 biletini aldı
ABD, FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya'yı 2-0 mağlup ederek son 32 turuna yükselmeyi garantiledi.
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A Milli Futbol Takımımızın da yer aldığı FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında ABD ile Avustralya karşı karşıya geldi.
ABD'nin Seattle kentindeki mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başaran ABD'nin gollerini 11. dakikada kendi kalesine Cameron Burgess ile 43. dakikada Alexander Freeman kaydetti.
ABD TUR BİLETİNİ KAPTI
Bu sonuçla turnuvadaki ikinci galibiyetini alarak puanını 6 yapan ABD, son 32 turuna kalmayı garantiledi.
ABD, gruptaki son maçını Türkiye ile oynayacak.
3 puanda kalan Avustralya ise Paraguay ile kozlarını paylaşacak.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi