Haberler Dünya Kupası

Avustralya'yı deviren ABD son 32 biletini aldı

ABD, FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya'yı 2-0 mağlup ederek son 32 turuna yükselmeyi garantiledi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Avustralya'yı deviren ABD son 32 biletini aldı
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

A Milli Futbol Takımımızın da yer aldığı FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında ABD ile Avustralya karşı karşıya geldi.

ABD'nin Seattle kentindeki mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başaran ABD'nin gollerini 11. dakikada kendi kalesine Cameron Burgess ile 43. dakikada Alexander Freeman kaydetti.

ABD TUR BİLETİNİ KAPTI

Bu sonuçla turnuvadaki ikinci galibiyetini alarak puanını 6 yapan ABD, son 32 turuna kalmayı garantiledi.

ABD, gruptaki son maçını Türkiye ile oynayacak.

3 puanda kalan Avustralya ise Paraguay ile kozlarını paylaşacak.

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi