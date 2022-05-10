Muratpaşa ilçesindeki alt geçitte motosikletinin üzerinde seyir halindeyken ayağa kalkan sürücü, vatandaşları tehlikeye soktu. Dehşete düşüren anlar ise kameraya yansıdı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki alt geçitte motosikletinin üzerinde ayağa kalkan sürücü, vatandaşlara korku yaşattı.

Atatürk Bulvarı'nda geçide girerken aniden ayağa kalkan şahıs, yaklaşık 100 metre bu şekilde ilerledi.

Motorun üstünde ellerini açtı

DHA'nın aktarımına göre havada ellerini açarak ilerleyen sürücü, kendisini ve diğer sürücüleri tehlikeye soktu.

Dehşet anlar kamerada

Alt geçitten çıkarken koltuğuna geri oturan şahsın dehşete düşüren anları ise bir başka motosikletli tarafından kaydedildi.

Antalya'da motosikletin ayakta sürüldüğü anlar VİDEO