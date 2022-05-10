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    Antalya'da motosikletin ayakta sürüldüğü anlar

    Muratpaşa ilçesindeki alt geçitte motosikletinin üzerinde seyir halindeyken ayağa kalkan sürücü, vatandaşları tehlikeye soktu. Dehşete düşüren anlar ise kameraya yansıdı.
    • 10.05.2022 - 11:44
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 13:18
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    Antalya'da motosikletin ayakta sürüldüğü anlar

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki alt geçitte motosikletinin üzerinde ayağa kalkan sürücü, vatandaşlara korku yaşattı.

    Atatürk Bulvarı'nda geçide girerken aniden ayağa kalkan şahıs, yaklaşık 100 metre bu şekilde ilerledi.

    Motorun üstünde ellerini açtı

    DHA'nın aktarımına göre havada ellerini açarak ilerleyen sürücü, kendisini ve diğer sürücüleri tehlikeye soktu.

    Dehşet anlar kamerada

    Alt geçitten çıkarken koltuğuna geri oturan şahsın dehşete düşüren anları ise bir başka motosikletli tarafından kaydedildi.

    Antalya'da motosikletin ayakta sürüldüğü anlar VİDEO


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