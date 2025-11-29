Antalya'da motosikletiyle otomobile arkadan çarptı: Kırılan dişlerini telefon ışığıyla aradılar

- Antalya Gazipaşa'da 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü İ.Ö., otomobile çarptıktan sonra dişlerini kaybetti.
- Polis ve çevredekiler, cep telefonu ışığıyla dişleri arayıp bazılarını buldu.
- İ.Ö.'nün 1.13 promil alkollü olduğu ve hayati risk taşıdığı tespit edildi.
Antalya'da bir garip olay...
Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Koru Mahallesi Fidanlık Caddesi'nde dün saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, Pazarcı Mahallesi yönüne ilerleyen İ.Ö., kullandığı motosikletle, aynı yöndeki S.T. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.
2 YARALI
17 yaşındaki İ.Ö. ile beraberindeki 18 yaşındaki K.K.S. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KIRILAN DİŞLERİNİ ARADILAR
Yaralılara ilk müdahalesi kaza yerinde yapılırken, yüzüne aldığı darbeyle İ.Ö.'nün kırılan dişleri çevredekiler ve polis ekipleri tarafından arandı.
Sağlık görevlileri ambulansta İ.Ö.'yü kontrol ederken, polisle vatandaşların cep telefonu ışığıyla yaptığı aramada dişlerin bazıları bulundu.
MUAYENESİNDE ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Yaralılar, ambulansla hastaneye götürüldü.
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen İ.Ö.'nün muayenesinde 1.13 promil alkollü olduğu ve hayati riskinin bulunduğu belirtildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.