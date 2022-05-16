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    Antalya’da otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

    Kontrolden çıkan kamyonetin dereye uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
    • 16.05.2022 - 14:04
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 14:21
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    Antalya’da otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

    Antalya'da Korkuteli-Fethiye Karayolu’nun Güllüpınar mevkiinde Fethiye istikametinden Korkuteli istikametine giden 43 yaşındaki R.E. idaresindeki 61 PA 282 plakalı otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu yoldan çıktı.

    Dereye uçtu

    Sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarında bulunan Kargalık Deresi'ne uçtu.

    Bir kişi hayatını kaybetti

    Kazada araç sürücüsü R.E. ağır yaralanırken, yanında bulunan 37 yaşındaki Mahmut Süme olay yerinde yaşamını yitirdi.

    Kaza sonrası yaralı sürücü Antalya’ya sevk edilirken, hayatını kaybeden Mahmut Süme otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    İHA'nın haberine göre, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Antalya’da otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı #1

    Antalya’da otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı #2

    Antalya’da otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı #3

    Antalya’da otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı #4


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