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- Antalya’da otopark kavgası: 1 ölü
Antalya’da otopark kavgası: 1 ölü
- İHA
- 17.06.2021 - 10:27
- Güncelleme : 17.06.2021 - 10:38
Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde bulunan sitede oturan annesinin yanına ziyarete gelen Halil İbrahim D., aynı sitede oturan inşaat firması sahibi Erkan Şahin ile otopark yüzünden tartışmaya başladı.
Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü.
Halil İbrahim D., yanında taşıdığı bıçakla Erkan Şahin’i çeşitli yerlerinden bıçakladı. Erkan Şahin’in kanlar içerisinde yerde yattığını gören komşuları, durumu 112 ekiplerine bildirdi.
DOKTORLARIN MÜDAHALESİ YETMEDİ
112 ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Şahin, hastaneye kaldırıldı.
Şahin’in hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Şahin'in cenazesi, Antalya Adli Tıp morguna kaldırıldı.
BABAEVİNDE YAKALANDI
Öte yandan, Şahin’i bıçaklayarak kaçan Halil İbrahim D., olay sonrası Hurma Mahallesi’nde bulunan babaevinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.