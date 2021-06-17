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    Antalya’da otopark kavgası: 1 ölü

    Otopark meselesi yüzünden çıkan kavga, kanlı bitti. Sitenin otoparkında çıkan kavgada, inşaat şirketinin sahibi bıçaklanarak hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 17.06.2021 - 10:27
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 10:38
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    Antalya’da otopark kavgası: 1 ölü

    Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde bulunan sitede oturan annesinin yanına ziyarete gelen Halil İbrahim D., aynı sitede oturan inşaat firması sahibi Erkan Şahin ile otopark yüzünden tartışmaya başladı.

    Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü.

    Halil İbrahim D., yanında taşıdığı bıçakla Erkan Şahin’i çeşitli yerlerinden bıçakladı. Erkan Şahin’in kanlar içerisinde yerde yattığını gören komşuları, durumu 112 ekiplerine bildirdi.

    DOKTORLARIN MÜDAHALESİ YETMEDİ

    112 ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Şahin, hastaneye kaldırıldı.

    Şahin’in hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Şahin'in cenazesi, Antalya Adli Tıp morguna kaldırıldı.

    Antalya’da otopark kavgası: 1 ölü #1

    BABAEVİNDE YAKALANDI

    Öte yandan, Şahin’i bıçaklayarak kaçan Halil İbrahim D., olay sonrası Hurma Mahallesi’nde bulunan babaevinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    Antalya’da otopark kavgası: 1 ölü #2

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