Antalya'da özel hastanenin ihmal iddiasını yenileyip eylem yaptı

13 günlükken sol bacağı kesilen ve babasının evin tavanına kurduğu düzenekle yürümeyi öğrenen Özge’nin babası Ali İhsan Yıldırım, kızının protez bacağının üzerine motorlu testere koyarak eylem yaptı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan alüminyum doğrama ustası Ali İhsan ile İlknur Yıldırım çiftinin 'Özge' (8) ismindeki bebekleri, 1 Ocak 2014 tarihinde 6,5 aylık olarak dünyaya geldi.

İddiaya göre; özel bir hastanede 13 günlükken kuvözde bacağına takılan kateter nedeniyle sol bacağını diz kapağından kaybeden minik Özge, babasının evin tavanına 150 TL harcayarak kurduğu düzenekle yürümeye başladı.

Baba Yıldırım, özel hastaneyi ihmalle suçlayıp davalar açtı.

"İki kez takipsizlik verdiler"

Yerel mahkemelerde iki kez takipsizlik kararı verildiğini belirten Baba Ali İhsan Yıldırım, bunun üzerine Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Anayasa Mahkemesi ise başvurunun, hukuk sisteminde mevcut idari yargısal yollar tükenmeksizin yapıldığı gerekçesiyle kabul etmedi.





Kızının protez bacağının üzerine motorlu testere koydu

8 yıldır hukuk savaşı verdiğini belirten Baba Ali İhsan Yıldırım, bugün Muratpaşa ilçesi Attalos Heykeli önünde ilginç bir eyleme imza attı.

Heykelin önündeki alana gelen Yıldırım, yanında getirdiği kızının protez bacağının üzerine motorlu testereyi koydu.

"Çocuğumuzu sakat bıraktılar"



İhmal iddiası ve 8 yıldır verdiği hukuk mücadelesine dikkat çekmek için böyle bir eylem yaptığını belirten Yıldırım, "Çocuğumuzu sakat bıraktılar. 8 yıldır hak hukuk arıyoruz. Sonuç istiyoruz. Anayasa mahkemesine başvurdum, oradan iç hukuk yollarının tükenmediğini söylediler. Zaten 8 yıldır uğraşıyorum, adalet arıyorum." dedi.





"Çocuğumun ayağını kestiler, yok ettiler"

Motorlu testereli eylemiyle ilgili gazetecilerin sorusuna, "Daha nasıl anlatayım. Çocuğumun ayağını kestiler, yok ettiler. Ama suçlular geziyor." şeklinde yanıt veren Yıldırım, hukuksal mücadelenin yanında siyasi olarak da mücadele edeceğini söyledi.

İHA'nın haberine göre; Yıldırım, kızının ihmalden dolayı bacağının kesildiği iddiasını yineleyerek, "Bu çocuk iki ayağıyla doğdu. Bir rahatsızlığı yoktu ki ayağını kessinler. Özge 8 yaşında ve hiçbir rahatsızlığı yok. Adalet istiyoruz." ifadelerini kullandı.



