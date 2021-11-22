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    Antalya'da patronunun 400 bin TL'sini çaldı

    İş yeri sahibinin motosiklet altına sakladığı birikmişini çalan büfe çalışanı, güvenlik kamerasına yakalandı. Polis ekiplerince yakalanan hırsız tutuklandı.
    • İHA
    • 22.11.2021 - 13:40
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 13:53
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    Antalya'da patronunun 400 bin TL'sini çaldı

    Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan İ.Y., ev almak için biriktirdiği euro ve TL olarak yaklaşık 400 bin TL tutarındaki parayı tapu işlemleri için motosikletinin koltuk altına koyup, Atatürk Caddesi üzerindeki büfesine gitti.

    Bir süre tapudan mesaj gelince motosikletine binerek döviz bürosunun önüne giden adam, paraların yerinde olmadığını fark etti.

    PARALARI ÇALIŞANINA KAPTIRDI

    Bunun üzerine adam büfeye geri dönerek, büfede çalışanı olan M.A.'nın büfeye gelmediğini görünce ondan şüphelendiğini beyan ederek Asayiş Büro Amirliği'ne müracaat etti. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan kamera araştırması sonucunda büfe çalışanı M.A.’nın, şahsın motosikletinden paraları aldığı ve kaçtığı tespit edildi.

    HIRSIZ SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

    M.A.’nın yapılan GBT sorgusunda kişi hürriyetinden yoksun bırakma, silahlı yağma, hırsızlık, resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan 9 ayrı suçtan arandığı ve toplamda 17 yıl 8 ay kesilmiş cezası olduğu öğrenildi.

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    2'NCİ KATTAN ATLADI, KAÇAMADAN YAKALANDI

    Yapılan araştırma sonucu şahsın arkadaşı olan U.T.’nin ikametinde olabileceği bilgisi alınması üzerine Şekerhane Mahallesi'ndeki adrese gidildi. Kapıyı açmayan M.A., ikinci kattaki evin penceresinden paralar ile birlikte kaçmak için aşağı atladı. Ekipler şahsı atladığı yerde paralar ile birlikte yaralı olarak yakalandı.

    TUTUKLANDI

    Alanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan şahıs buradaki işlemlerinin ardından tutuklanarak Alanya Devlet Hastanesi'nde Mahkum Bölümü'ne alındı. Paralar ise sahibine teslim edildi.

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