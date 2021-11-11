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- Antalya'da pazarda taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga kamerada
Antalya'da pazarda taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga kamerada
Kepez ilçesinde, yol kenarına kurulan semt pazarında iki grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine taş, sopa ve bıçaklar ile saldırdı.
- DHA
- 11.11.2021 - 11:45
- Güncelleme : 11.11.2021 - 11:51
Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Güneş Mahallesi'nde, yol kenarına kurulan Çarşamba Pazarı'nda, akşam saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma bir anda bıçaklı, sopalı ve taşlı kavgaya dönüştü.
ESNAF MALLARINI TOPLAMA TELAŞINA DÜŞTÜ
Bölgedeki esnaf, yola koyduğu mallarını toplama telaşına düştü.
Taraflar birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı, yoldan buldukları taşları fırlattı.
BIÇAĞI SIRTI DÖNÜKKEN VURDU
Gri kapüşonlu bir kişinin elindeki bıçağı, sırtı dönük gence vurma anları da cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Görüntülerde bir kişinin, “Bak, bak. Adamın kafasına odunu nasıl vurdu.” dediği duyuldu.
Antalya'da pazarda taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga kamerada
GENCİN DURUMU BİLİNMİYOR
Kavga tarafların bölgeden uzaklaşmasıyla son buldu.
Sırtından yaralan gencin sağlık durumu ise bilinmiyor.