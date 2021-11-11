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Antalya'da pazarda taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga kamerada

Antalya'da pazarda taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga kamerada

Kepez ilçesinde, yol kenarına kurulan semt pazarında iki grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine taş, sopa ve bıçaklar ile saldırdı.