Euro
11.4133
1.02%
Dolar
9.9442
1.04%
Altın
594.55
1.4%
Borsa
1.64
0.99%
Bitcoin
652.085
-0.36%
BTXN Coin
21.95
-5.95%
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Antalya'da pazarda taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga kamerada

    Kepez ilçesinde, yol kenarına kurulan semt pazarında iki grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine taş, sopa ve bıçaklar ile saldırdı.
    • DHA
    • 11.11.2021 - 11:45
    • Güncelleme : 11.11.2021 - 11:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da pazarda taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga kamerada

    Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Güneş Mahallesi'nde, yol kenarına kurulan Çarşamba Pazarı'nda, akşam saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışma bir anda bıçaklı, sopalı ve taşlı kavgaya dönüştü.

    ESNAF MALLARINI TOPLAMA TELAŞINA DÜŞTÜ

    Bölgedeki esnaf, yola koyduğu mallarını toplama telaşına düştü.

    Taraflar birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı, yoldan buldukları taşları fırlattı.

    BIÇAĞI SIRTI DÖNÜKKEN VURDU

    Gri kapüşonlu bir kişinin elindeki bıçağı, sırtı dönük gence vurma anları da cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

    Görüntülerde bir kişinin, “Bak, bak. Adamın kafasına odunu nasıl vurdu.” dediği duyuldu.

    Antalya'da pazarda taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga kamerada 

    GENCİN DURUMU BİLİNMİYOR

    Kavga tarafların bölgeden uzaklaşmasıyla son buldu.

    Sırtından yaralan gencin sağlık durumu ise bilinmiyor.

    Antalya da pazarda taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga kamerada #1

    Antalya da pazarda taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga kamerada #2

    Antalya da pazarda taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga kamerada #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir