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- Antalya'da plaj açmak için dere yatağının yönü değiştirildi
Antalya'da plaj açmak için dere yatağının yönü değiştirildi
Manavgat ilçesinde kıyı kontrolü yapan jandarma ekipleri, plaj alanı için dere yatağına 300 metrelik kanal açıldığını tespit etti. Bu kapsamda otel işletme sorumlusu ve otel hakkında işlem başlatıldı.
- İHA
- 31.03.2022 - 16:22
- Güncelleme : 31.03.2022 - 16:29
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki dere yatağının yönü, plaj alanı açma istemiyle değiştirildi.
Kumköy Turizm bölgesi sahil kesiminde plaj alanı açmak isteyen otel işletme sorumlusu S.U, 300 metrelik kanal açıp çalışma başlattı.
JANDARMA EKİPLERİNİN KONTROLÜ SIRASINDA ORTAYA ÇIKTI
Yapılan kazı, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri tarafından kıyı kontrolleri esnasında ortaya çıktı.
'HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ' KANUNU GEREĞİ İŞLEM YAPILDI
Otel işletme sorumlusu S.U isimli şahıs ve otel hakkında TCK 154 (Hakkı Olmayan Yere Tecavüz), 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili diğer Mevzuat hükümlerine muhalefetten işlem yapılıp kazı durduruldu.