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Antalya'da plaj açmak için dere yatağının yönü değiştirildi

Antalya'da plaj açmak için dere yatağının yönü değiştirildi

Manavgat ilçesinde kıyı kontrolü yapan jandarma ekipleri, plaj alanı için dere yatağına 300 metrelik kanal açıldığını tespit etti. Bu kapsamda otel işletme sorumlusu ve otel hakkında işlem başlatıldı.