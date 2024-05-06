Kızıl Goncalar'da geçen 'Vaktı Muaraza' nedir? Vaktı Muaraza ne anlama gelir? Kızıl Goncalar'da geçen 'Vaktı Muaraza' tabiri gündeme oturdu. Dizinin takipçileri 'Vaktı Muaraza' nedir sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte merak edilen sorunun yanıtı..

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NOW TV'de yayınlanan Kızıl Goncalar dizisinde kullanılan bir terim izleyiciler tarafından merak edildi.

Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyt Efendi'nin amcası Sadi Hüdayi'yi mürşit olarak kabul etmemesi ve "Vaktı Muaraza" talebinde bulunması, izleyiciler tarafından dikkat çekti.

Son dönemin en popüler dizilerinden olan Kızıl Goncalar'da kullanılan "Vaktı Muaraza" kelimesinin ne anlama geldiği merak uyandırdı.

Dizide kullanılan 'Vaktı Muaraza' kelimesinin ne anlama geldiği büyük merak uyandırırken konu hakkında aramalar hız kazandı.

Peki, Vaktı Muaraza nedir? Vaktı Muaraza ne anlama gelmektedir. İşte yanıtı...

Vaktı muaraza nedir?

Türk Dil Kurumu'na göre, "muaraza" kelimesi çekişme ve kavga anlamlarına gelmektedir. "Vaktı muaraza" ise, tartışma zamanını ifade eden bir terimdir

Kızıl Goncalar'da, Cüneyt Efendi ve Sadi Hüdayi, mürşitlik için vaktı muarazada birbirleriyle münazara edecekler. Münazara sonucunda mağlup olan kişi, uzun yıllar boyunca dergahtaki bir hücrede hapis cezası alacak.