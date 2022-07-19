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    Antalya'da plajdaki şemsiyeler havaya uçtu

    Lara Sahili'nde çıkan şiddetli rüzgar nedeniyle plajdaki şemsiyeler havada uçuştu. Şans eseri yaralanan olmazken yaşanan o anlar kaydedildi.
    • 19.07.2022 - 17:10
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    Antalya'da plajdaki şemsiyeler havaya uçtu

    Turizm cenneti Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki ünlü plajlarından biri olan Lara Sahili’nde, öğleye doğru aniden rüzgar çıktı.

    Rüzgarın etkisiyle plajdaki şemsiyeler bir anda etrafa savrularak uçmaya başladı.

    Birçok şemsiye metrelerce gökyüzüne yükseldi, bir müddet sonra denize düştü.

    Yaralanan olmadı

    Denizde yüzen ve sahilde bulunan vatandaşların üzerine gelen şemsiyeler şans eseri bir yaralanmaya yol açmadı.

    O anlar kaydedildi

    İHA'nın haberine göre; şemsiyelerin daire yaparak uçması ve yaşanan panik anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Antalya'da plajdaki şemsiyeler havaya uçtu

    Antalya da plajdaki şemsiyeler havaya uçtu #1

    Antalya da plajdaki şemsiyeler havaya uçtu #2

    Antalya da plajdaki şemsiyeler havaya uçtu #3

    Antalya da plajdaki şemsiyeler havaya uçtu #4


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