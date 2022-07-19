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Antalya'da plajdaki şemsiyeler havaya uçtu
Lara Sahili'nde çıkan şiddetli rüzgar nedeniyle plajdaki şemsiyeler havada uçuştu. Şans eseri yaralanan olmazken yaşanan o anlar kaydedildi.
- 19.07.2022 - 17:10
Turizm cenneti Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki ünlü plajlarından biri olan Lara Sahili’nde, öğleye doğru aniden rüzgar çıktı.
Rüzgarın etkisiyle plajdaki şemsiyeler bir anda etrafa savrularak uçmaya başladı.
Birçok şemsiye metrelerce gökyüzüne yükseldi, bir müddet sonra denize düştü.
Yaralanan olmadı
Denizde yüzen ve sahilde bulunan vatandaşların üzerine gelen şemsiyeler şans eseri bir yaralanmaya yol açmadı.
O anlar kaydedildi
İHA'nın haberine göre; şemsiyelerin daire yaparak uçması ve yaşanan panik anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Antalya'da plajdaki şemsiyeler havaya uçtu