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    Antalya'da polis, HES kodu olmayan turistleri otele bıraktı

    HES kodları olmadan bindikleri otobüsten indirilen Ukraynalı anne ve kız için polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, anne ve kızını otellerine götürdü.
    • DHA
    • 14.07.2021 - 14:34
    • Güncelleme : 14.07.2021 - 14:39
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    Antalya'da polis, HES kodu olmayan turistleri otele bıraktı

    Sabah saatlerinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Dilek Sabancı Bulvarı'nda Konyaaltı istikametinden gelen ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüsüne, Ukrayna uyruklu anne ile kızı bindi.

    İddiaya göre anne ve kız, biniş kartlarına HES kodu tanımlanmadığı için kartlarını kullanamadı.

    Anne ile kızı, buna rağmen otobüsün arkasına geçip oturdu.

    OTELLERİNE GİTMEK İSTEDİLER

    Bu şekilde otobüse binemeyeceklerini söyleyen sürücü Mehmet Saygılı, anne ile kızdan araçtan inmesini istedi. Otellerine gitmek isteyen anne ve kızı, otobüsten inmek istemedi.

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    POLİS, ANNE KIZI OTOBÜSTEN ALDI

    Bunun üzerine polisi arayan sürücü Mehmet Saygılı, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, anne ile kızını otobüsten indirdi.

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    TEK İSTEDİKLERİNİN OTELE GİTMEK OLDUĞUNU SÖYLEDİLER

    Sürücü Saygılı'nın kendilerine kötü davrandığını söyleyen anne ile kızı, tek isteklerinin otele gitmek olduğunu belirtti.

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    POLİS, OTELE BIRAKTI

    Polis, Ukraynalı anne ile kızını ekip aracına bindirip, otellerine bıraktı.

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    Antalya da polis, HES kodu olmayan turistleri otele bıraktı #5

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