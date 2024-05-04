İstanbul'da tartıştığı zabıta memurunu aracın arkasında sürükledi: Gözaltına alındı Kendisini uyaran zabıta memuruyla tartıştıktan sonra aracın kaputunda sürükleyerek ilerleyen şahıs, kaçtığı sırada polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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DHA

İstanbul trafiğinde ilginç anlar yaşandı...

Fatih ilçesinde dün öğlen saatlerinde zabıta memurunun trafikte uyarıda bulunduğu kapalı kasa minibüs sürücüsü araçtan inerek kendisini uyaran zabıta memurlarına araçta bulunan diğer arkadaşı ile saldırmaya başladı.

Çevredeki vatandaşların araya girmeye çalışması ile kavga durmayarak devam etti.

Kaputa tutunarak sürüklendi

Kapalı kasa minibüs sürücüsü aracını hareket ettirdiği sırada bir zabıta memuru aracın kaputuna tutunarak ilerlemeye başladı.

Sürücü kaputa tutunan zabıta memuru ile kaçmaya çalışırken aracı polis ekipleri fark ederek durdurdu.

Gözaltına alındılar

Bir süre kaputa tutunarak ilerleyen zabıta memuru kendisini yere bırakırken, araç sürücüsü ve yanındaki bir diğer kişi gözaltına alındı.

O anlar kamerada

Kavga anları ve zabıta memurunun kaputa tutunarak ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)