Antalya'da ruhsatsız güzellik merkezine baskın gerçekleştirildi İnsan sağlığını tehlikeye düşürdüğü ve yetkisiz işlem yapıldığı tespit edilen güzellik merkezinde gerçekleştirilen baskında, işlemlerde kullanılan çok sayıda yasaklı ürün ele geçirilerek mühürlendi.

İHA

Son zamanlarda ruhsatsız olarak işletilen güzellik merkezlerinin sayısı arttı.

Bunlardan biri de Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde tespit edildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri Öğretmenevleri Mahallesi’nde bulunan güzellik merkezine yönelik Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması üzerine harekete geçti.

Güzellik merkezine baskın

İnsan sağlığını olumsuz etkileyebilecek ve sadece uzman hekimler tarafından yapılabilecek tıbbi işlemleri yetkisiz, liyakatsiz kayıt dışı ve izinsiz biçimde uygulayan güzellik salonunda denetim gerçekleştirildi.

Ele geçirilenler

Kaçak olarak işletildiği tespit edilen güzellik salonuna yapılan denetimler sonucunda, 7 adet çeşitli markalarda dolgu malzemesi, 18 adet dermapen iğne ucu, 2 adet dermapen cihazına el konulurken; 12 adet çeşitli marka yasaklı ürün, mezoterapi cihazı, lazer-carbon peeling cihazı mühürlendi.

Bahse konu şahıs ve işletme ile ilgili gerekli adli ve idari işlemlerin devam ettiği ifade edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)