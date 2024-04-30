Haberler



Ekonomi



Merkez Bankası, olağan genel kurulu bugün toplanıyor

Merkez Bankası, olağan genel kurulu bugün toplanıyor TCMB, 2023 yılına ait bilanço ve faaliyet raporlarının ele alınacağı olağan genel kurul, bugün saat 14.00'te Ankara'da toplanıyor. Genel kurulda ayrıca Banka Meclisi'nin 30 Nisan 2024 tarihi bitiminde boşalacak iki üyeliği için seçim yapılacak.