Merkez Bankası, olağan genel kurulu bugün toplanıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağan Genel kurulu toplantısı bugün gerçekleştiriliyor.
Saar 14.00'te gerçekleşecek genel kurulda 2023 yılına ait bilanço ve faaliyet raporları ele alınacak.
TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın katılacağı genel kurulda alınacak kararlar merakla bekleniyor.
"Toplantı canlı takip edilebilecek"
Genel kurul toplantısı, merkez bankasının internet sitesinde yer alan sayfadan canlı olarak takip edebilecektir.
Bilgilendirme yapıldı
92. hesap dönemi olağan genel kurul toplantısına ilişkin basın duyurusunda şu ifadeler kullanıldı:
Merkez Bankası 92. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Nisan 2024 Salı günü saat 14.00’te elektronik ortamda ve fiziki olarak İdare Merkezi Konferans Salonunda yapılacaktır.
Genel kurulun gündemi:
1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2- Banka Meclisi ve Denetleme Kurulu'nun 2023 hesap yılına ait raporlarının okunması ve görüşülmesi.
3- 2023 yılına ait bilanço, kâr ve zarar hesabının onaylanması.
4- Banka Meclisi üyelerinin ve Denetleme Kurulunun ibraları.
5- Banka Meclisi'nin 30 Nisan 2024 tarihi bitiminde boşalacak iki üyeliği için seçim yapılması.
6- Denetleme Kurulu'nun 30 Nisan 2024 tarihi bitiminde boşalacak bir üyeliği için seçim yapılması.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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