Antalya'da şafak vakti 2 bin 500 polisle uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti 2 bin 500 polisin katılımıyla helikopter destekli operasyon düzenlendi. Aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Polis, Muratpaşa, Kepez ve Aksu ilçelerinde belirlenen yaklaşık 200 adrese, şafak vakti 2 bin 500 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel Harekât ekiplerinin de katıldığı operasyonda ve narkotik köpekleri kullanıldı.

ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyona, polis helikopteri de havadan destek verdi.

Girilen adreslerde yapılan aramalar sonucu, satılmak üzere paketlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucu aralarında kadınların da olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

EVLERE VE BAHÇELERE KAMERA

Öte yandan, bazı şüphelilerin olası polis baskınlarından haberdar olmak için evlerin ve bahçelerin çeşitli yerlerine güvenlik kameraları koyduğu ortaya çıktı.