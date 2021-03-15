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    Antalya'da sokak ortasında bayıltan dayak

    Antalya’da 5 kişi, sokak ortasında bir kişiyi bayıltana kadar tekme tokat dövdü.
    • İHA
    • 15.03.2021 - 10:13
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 10:29
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    Antalya'da sokak ortasında bayıltan dayak

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Meydankavağı Mahallesi’nde  5 kişi, ortalarına aldıkları bir kişiye tekme tokat saldırmaya başladı.

    Darbeler sonrası yere düşen kişinin etrafına toplanan grup, adamı darbetmeye devam etti.

    AYIRANA İZİN VERMEDİLER

    Kavgayı ayırmaya çalışan bir gence de müsaade etmeyen öfkeli grubun o anları, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Görüntünün sonunda, yerden güçlükle kalkabilen adamın bölgeden uzaklaştığı görüldü.

    Sokak ortasında linç ettiler VİDEO

    "ADAMI BAYILTTILAR"

    O anları kayda alan vatandaş, “Deli kavga dönüyor. Çekiyorum kanka. Adamı bayılttılar.” diyerek kavgayı anlattı.

    Antalya da sokak ortasında bayıltan dayak #1

    Antalya da sokak ortasında bayıltan dayak #2

    Antalya da sokak ortasında bayıltan dayak #3

    Antalya da sokak ortasında bayıltan dayak #4




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