Antalya'da son 20 günde camide 3 yılan yakalandı Antalya'da yılanların meskeni haline gelen camide son 20 günde üç yılan yakalanarak doğal ortamına bırakıldı.

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İHA

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ilginç olay...

Çile Mahallesi'ndeki bir caminin imam hatibi Sedat Özdemir, akşam ezanını okumak için camiye gitti.

Ezanı okuduktan sonra akşam namazını kıldırmak üzere mihraba yönelen Özdemir, halı üzerinde bir canlının hareket ettiğini fark etti.

Mihraba yaklaşan imam, camiye yılan girdiğini görünce cemaatten yardım istedi.

Kısa süreli paniğe neden olan yılan, bir değnek yardımıyla çuval içine alınarak doğal ortamına bırakıldı.

Yakalanan üçüncü yılan

Sedat Özdemir, camide son 20 günde üç farklı yılanın yakalanarak doğal ortamına salındığını belirtti.

Akşam ve yatsı namazı vaktinde üç defa fark edilen yılanların cep telefonuyla görüntüleri de kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)