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Antalya'da tadilat yapılan 5 yıldızlı otelde yangın

Antalya'da tadilat yapılan 5 yıldızlı otelde yangın Alanya ilçesinde beş yıldızlı otelde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Yangının sezona hazırlık için tadilat yapıldığı sırada çıktığı öğrenildi.