DHA
Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı İncekum Mahallesi’nde 5 yıldızlı bir otelin dış cephesinde başlayan yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Müşterisi olmayan oteldeki yangın, kısa sürede söndürüldü
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, alevlere müdahalede bulundu.
Henüz sezon açılmadığı için kapalı olan oteldeki yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangının tadilat sırasında çıktığı açıklandı
Otelin dış cephesinde maddi hasar meydana gelirken, dumandan 3 kişinin etkilendiği bildirildi.
Yangının tadilat yapıldığı sırada çıktığı öğrenildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış