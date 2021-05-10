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    Antalya’da tartıştığı kocasını öldürdü

    64 yaşındaki kadın, çıkan tartışmada kocasını bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alındı.
    • DHA
    • 10.05.2021 - 08:18
    • Güncelleme : 10.05.2021 - 09:18
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    Antalya’da tartıştığı kocasını öldürdü

    Antalya’nın Elmalı ilçesi Uzunköprü Hanönü Mahallesi’nde oturan Salih K. (60) ile eşi Hülya K. (64) arasında, dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Hülya K., eşini bıçakla yaraladı. Olayın haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri eve sevk edildi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Salih K.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

    KATİL ZANLISI EŞ GÖZALTINA ALINDI

    Salih K.’nin cenazesi, Elmalı Devlet Hastanesi morguna konuldu. Elmalı Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise Hülya K.’yi gözaltına aldı.

    Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Antalya’da tartıştığı kocasını öldürdü #1

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