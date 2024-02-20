Antalya'da tartıştığı sürücüyü motosikletle takip ederken öldü Antalya'da 17 yaşındaki Hüseyin Kav, arkadaşı Begüm G. ile bindikleri motosikletle seyir halindeyken bir sürücüyle yaşadığı tartışmanın ardından aracı takip ederken yaşanan kazada yaşamını yitirdi.

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DHA

Antalya'nın Kepez ilçesi trajik bir kazaya sahne oldu.

Çankaya Mahallesi'ndeki Masadağı bölgesinde geçen hafta bir yakını hayatını kaybeden 17 yaşındaki Hüseyin Kav, Varsak'ta düzenlenen mevlide gitti.

Burada yakınlarına yardım edip, yemek dağıtan Kav, ardından Kütükçü Mahallesi'nde evine dönmek için arkadaşı Begüm G. ile motosikletine binerek yola çıktı.

Trafikte sürücüyle tartıştı

Kav'ın kullandığı motosiklet, Masadağı bölgesine geldiğinde, iddiaya göre 16 AVP 131 plakalı otomobilin sürücüsü ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

Aracın yanında motosikletini durdurarak inen Kav, sürücü ile tartışmaya devam etti. Tartışmanın sona ermesiyle motosiklete binen Kav ve arkadaşı, aracın arkasından seyretmeye başladı.

Aracı takip ederken kaza yaptı

Kısa süre sonra Kav, kullandığı motosikletle tartıştığı otomobile yaklaştı. Bu sırada Kav'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle motosiklet üzerindeki ikili refüje savruldu.

Ağır yaralanan Hüseyin Kav ve Begüm G.'yi gören diğer araç sürücülerinin haber vermesiyle olay yerine ekipler sevk edildi.

Hastanede hayatını kaybetti

Yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan ikili, yakındaki hastaneye götürüldü. Hüseyin Kav müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, Begüm G.'nin tedavisi ise devam ediyor. Kimliği açıklanmayan otomobilin sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza anı kamerada

Kaza anı ise başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı. Hüseyin Kav'ın cenazesi, yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı.

Kav'ın, sosyal medya hesabında, kaza yaptığı motosikletle daha önce yaptığı hareketlerin fotoğraflarını paylaştığı görüldü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)