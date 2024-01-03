Antalya'da tıraş ücretlerine yüzde 80 zam! Saç-sakal kesiminin fiyatı dudak uçuklattı.. 2024'e girilmesiyle birlikte tıraş ücretleri yeni tarifeye göre 4'e ayrıldı. Saç-sakal kesimi 'Lüks' tarifedeki berberlerde bin 100 lira, 'A' tarifesinde 550 lira, 'B' tarifesinde 480 lira ve 'C' tarifesinde 400 lira olarak belirlendi.

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DHA

Sosyal medya zamlı tıraş fiyatlarını konuşuyor.

Antalya'da yeni yılla birlikte tıraş ücretlerine yüzde 80 zam yapıldı.

Antalya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası, yeni fiyatları kentteki bin 750 üye iş yerine 'Lüks', 'A', 'B' ve 'C' olmak üzere 4 tarifeyle duyurdu.

Yeni fiyatlar

Alınan karara göre saç sakal kesimi, 'Lüks' tarifedeki berberlerde bin 100 lira, 'A' tarifesinde 550 lira, 'B' tarifesinde 480 lira ve 'C' tarifesinde ise 400 lira oldu.

"Altın makasla mı kesiyorlar"

Saç sakal kesim ücretine yapılan zam, sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekince, 'Tıraşın lüksü nasıl oluyor?', 'Altın makasla mı kesiyorlar', 'Tıraş sonu kafanı altın suyuna mı batırıyorlar?', 'Berber abiler saç sakalı benzinli odun motoruyla mı kesiyorsunuz?', 'Bir adet sıfır fazla eklenmiş sanırım', 'Altın kaplama makasla tıraş olma keyfi için' yorumlarla vurgu yapıldı.

"40 liraya çay içildiği dönemde tıraş olmak için bu fiyat ödenir"

Artan maliyet nedeniyle kesim ücretine artış yapıldığına değinen Antalya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yüksel Uzun, şu ifadeleri kullandı:

Lüks tarife, alışveriş merkezi ile oteller bölgesinde kullanılıyor. A sınıfı Lara bölgesi ile Konyaaltı ilçesinde, B sınıfı şehir merkezi, C sınıfı da Kepez ilçesi, Varsak bölgesi, Aksu ile Döşemealtı ilçesinde kullanılıyor. Tarifemizde geçen yıla göre yüzde 80 artış oldu. Malzeme fiyatları, kira ücretlerindeki artış, sosyal güvence ödemeleri nedeniyle mecburen fiyatları artırdık. Fiyat artışına esnafımızdan, 'Kafede 40 liraya çay içildiği dönemde, ayda bir kere tıraş olmak için bu fiyat ödenir' gibi olumlu tepkiler aldık. Vatandaşın farklı tepkileri de olacak ama çoğunlukla olumlu düşünceler alıyoruz.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)