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    Antalya'da uçuşa hazırlanan paraşütçü yere çakıldı

    Uçuş yapmaya hazırlanan yamaç paraşütçüsü, rüzgarın azizliğine uğrayarak bir anda kendini yerde bulurken, o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 03.06.2021 - 09:12
    • Güncelleme : 03.06.2021 - 10:11
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    Antalya'da uçuşa hazırlanan paraşütçü yere çakıldı

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yamaç paraşütçülerinin uğrak yeri olan seyir terasında bir paraşütçü, rüzgarın azizliğine uğradı.

    Uçuş yapmaya hazırlanan vatandaşın paraşütü rüzgarla aniden açılıverdi.

    Paraşütle birlikte havaya kalkan vatandaş, yaklaşık 5 metre yükselişin ardından bir anda kendini yerde buldu.

    PARAŞÜTÇÜNÜN YARDIMINA, ARKADAŞLARI KOŞTU

    Paraşütçünün yardımına çevredeki arkadaşları koştururken, o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

    Antalya'da uçuşa hazırlanan paraşütçü yere çakıldı VİDEO


    Antalya da uçuşa hazırlanan paraşütçü yere çakıldı #1

    Antalya da uçuşa hazırlanan paraşütçü yere çakıldı #2

    Antalya da uçuşa hazırlanan paraşütçü yere çakıldı #3

    Antalya da uçuşa hazırlanan paraşütçü yere çakıldı #4

    Antalya da uçuşa hazırlanan paraşütçü yere çakıldı #5

    Antalya da uçuşa hazırlanan paraşütçü yere çakıldı #6

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