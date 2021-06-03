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Antalya'da uçuşa hazırlanan paraşütçü yere çakıldı

Antalya'da uçuşa hazırlanan paraşütçü yere çakıldı

Uçuş yapmaya hazırlanan yamaç paraşütçüsü, rüzgarın azizliğine uğrayarak bir anda kendini yerde bulurken, o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.