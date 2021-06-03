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- Antalya'da uçuşa hazırlanan paraşütçü yere çakıldı
Antalya'da uçuşa hazırlanan paraşütçü yere çakıldı
Uçuş yapmaya hazırlanan yamaç paraşütçüsü, rüzgarın azizliğine uğrayarak bir anda kendini yerde bulurken, o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İHA
- 03.06.2021 - 09:12
- Güncelleme : 03.06.2021 - 10:11
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yamaç paraşütçülerinin uğrak yeri olan seyir terasında bir paraşütçü, rüzgarın azizliğine uğradı.
Uçuş yapmaya hazırlanan vatandaşın paraşütü rüzgarla aniden açılıverdi.
Paraşütle birlikte havaya kalkan vatandaş, yaklaşık 5 metre yükselişin ardından bir anda kendini yerde buldu.
PARAŞÜTÇÜNÜN YARDIMINA, ARKADAŞLARI KOŞTU
Paraşütçünün yardımına çevredeki arkadaşları koştururken, o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Antalya'da uçuşa hazırlanan paraşütçü yere çakıldı VİDEO