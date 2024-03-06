Antalya'da yağmur sonrası hortum çıktı! 3 yaralı Öğle saatlerinde şiddetini artıran yağmurun ardından hortumun çıkması kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kameralara yansıyan hortumda 3 kişi yaralandı.

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DHA

Antalya dün bir kez daha yağmurla mücadele etti.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün sarı ve turuncu kod uyarısı yaptığı kentte, dün sabah saatlerinden itibaren şiddetli yağış başladı.

Yağmur nedeniyle kentteki yollarda su birikintileri oluşurken, trafik durma noktasına geldi.

Su taşkını oldu

Kavşak ve ara sokaklarda bulunan mazgalların tıkanmasıyla sokaklar suyla doldu.

Konyaaltı ilçesinde bazı araçlar su taşkını sebebiyle yolda kaldı. Bir vatandaşın ise yağmurun yağdığı sırada aracını yıkamaya çalışması dikkat çekti.

Tarla ve seralar yine zarar gördü

Kumluca ilçesinde de yağış sırasında hortum çıktı. Ağaçların yerinden söküldüğü hortumda bazı araçlarda hasar meydana geldi.

Tarım alanları, seralar ve portakal bahçeleri zarar görürken, birçok iş yerinin camları patladı. Levhaların devrildiği, apartman çatılarındaki güneş enerji sistemleri cadde ve sokaklara düştü.

3 kişi yaralandı

Kumluca Belediyesi kademesinde de hasara yol açan hortum sebebiyle güneş paneli düşen bir otomobildeki Muhammed Ali Ceylan adlı çocuk, hafif şekilde yaralandı.

Ceylan, itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Güneş enerji sistemine ait kilolarca ağırlıktaki su depolama kazanının üzerine düştüğü otomobilde, büyük çapta maddi hasar meydana geldiği görüldü.

Hortum nedeniyle Ümitcan Koç (16) ve Eymen Duran (15) isimli çocukların da yaralanarak hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Hortumun çıktığı anlar

Hortumun Merkez Mahallesi’nden geçtiği anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Seralardaki naylon örtüleri yırtan hortumun büyüklüğü görüntülere yansıdı.

Demre ilçesinde de hortum çıktı. İlçede bulunan seralara hasar veren hortum, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)