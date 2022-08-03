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- Antalya'da yangından kurtulan kadının köpeği ambulansta yanından ayrılmadı
Antalya'da yangından kurtulan kadının köpeği ambulansta yanından ayrılmadı
- 03.08.2022 - 12:59
- Güncelleme : 03.08.2022 - 13:29
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan 7 katlı binada yangın çıktı.
Bilinmeyen bir nedenle 3'üncü kattaki dairede başlayan yangında, ev sakinleri mahsur kaldı.
Apartmandakilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sahibinin yanından ayrılmadı
Dairede mahsur kalan Sinem Kılıç, annesi ve anneannesi yoğun dumana maruz kaldıktan bir süre sonra ekiplerin yardımıyla kurtuldu.
Müdahale edilmek için ambulansa alınan sinem Kılıç'ın köpeği Lopez, bir süre ambulansın etrafında heyecanla dolaştı.
Daha sonra atlayarak aracın içine bindi ve sahibinin yanından ayrılmadı.
Yangın 7 saatin sonunda söndürüldü
Kılıç'ın hastaneye götürülmesine karar verilince ambulansta durmak isteyen Lopez, güçlükle araçtan indirildi.
DHA'nın aktarımına göre; 7 saatin sonunda söndürülen yangınla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.