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Antalya'da yangından kurtulan kadının köpeği ambulansta yanından ayrılmadı

Antalya'da yangından kurtulan kadının köpeği ambulansta yanından ayrılmadı

Bilinmeyen bir nedenle başlayan yangında evde mahsur kalan vatandaşlar, ekipler tarafından kurtarıldı. Ev sahibine ait köpek, ambulansta sahibinin yanından ayrılmadı.