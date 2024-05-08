Tekirdağ'da engelli vatandaşa çarpan motosikletli kaçtı

İHA
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Pınar Bulvarı üzerinde Kapaklı Belediyesi karşısında, karşıdan karşıya geçmek isteyen engelli S.A.’ya plakasız olduğu iddia edilen motosiklet çarptı.
Sürücü olay yerinden kaçtı
Kaza sonrası motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, engelli vatandaşı Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralının durumu iyi
S.A.’nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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