Antalya'da yoldan çıkıp ağaca çarpan Ferrari, hurdaya döndü

4 milyon TL'lik spor otomobil, kısıtlama saatinde ortalığı savaş alanına çevirdi. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Atatürk Bulvarı üzerinde Kadir Özbey'in kullandığı ZH-894 175 plakalı Ferrari, aşırı hız ve yerin kaygan olması sebebiyle yoldan çıktı.

Lüks otomobil refüjdeki ağaca çarparak durabildi.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ: 2 YARALI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Kadir Özbey ve yanında bulunan yolcu Ayhan Aslan itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

TEDAVİYE ALINDILAR

Yaralılar olay yerindeki ilk tedavilerinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle hurdaya dönen ve parçaları çevreye dağılan otomobil ise çağrılan çekiciyle yoldan kaldırıldı.