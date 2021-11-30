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    Antalya'da yolun bittiğini fark etmeyen sürücü kaza yaptı

    Yolun bittiğini fark etmeyip, ağaca çarparak, takla atan otomobil sürücüsü Mustafa Çayır, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
    • DHA
    • 30.11.2021 - 15:28
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    Antalya'da yolun bittiğini fark etmeyen sürücü kaza yaptı

    Saat 00.30 sıralarında Antalya'daki Topçular Mahallesi'nde çalıştığı spor salonundan mesai sonrası 07 AGC 824 plakalı otomobille ayrılan Mustafa Çayır, arkadaşlarını evlerine bırakıp, kendi evine gitmek üzere yola çıktı.

    Gazi Bulvarı yan yoldan Aksu yönüne giden Çayır, yolun bittiğini fark etmeyince otomobille palmiye ağacına çarptı.

    Otomobil, çarpmanın şiddetiyle takla attı.

    KAZAYI UFAK SIYRIKLARLA ATLATTI

    Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı küçük sıyrıklarla atlatan Çayır, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de yolun tek şeridini trafiğe kapattı. Yapılan inceleme sonrası otomobil, çekiciyle kaldırılırken, yol yeniden ulaşıma açıldı.

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