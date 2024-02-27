Antalya'da zabıtaların bıçaklı mobbing kavgası! 1 kişi öldü Zabıta memuru Erdal Vuran'ın, kendisine mobbing uyguladığı iddiasıyla tartıştığı meslektaşı İsmail Kanmaz'ı 7 yerinden bıçaklayıp öldürdüğü anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

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DHA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde korkunç bir cinayet anbean görüntülendi...

Meydankavağı Mahallesi Şehitler Caddesi'nde tahliye edilen bir binada hırsızlık yaşanmaması için görevli bulunan Muratpaşa Belediyesi zabıta memurları 60 yaşındaki İsmail Kanmaz ve 36 yaşındaki Erdal Vuran arasında iddiaya göre 'mobbing' nedeniyle tartışma çıktı.

İş arkadaşını bıçakladı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erdal Vuran, ekmek bıçağıyla İsmail Kanmaz'ı sırt ve boyun bölgesinden 7 kez bıçakladı.

Çevredekiler araya girip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de ihbarda bulunuldu.

Yaralı zabıta kurtarılamadı

Gelen sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından İsmail Kanmaz'ı ambulansla hastaneye götürdü. Ancak Kanmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Erdal Vuran ise gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Olayda kullanılan ve çöp kutusuna atılan bıçağa da polis tarafından el konuldu.

O dehşet anları kamerada

İkili arasındaki kavga ve bıçaklama anları, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, Erdal Vuran'ın Kanmaz'ı bıçakladığı, vatandaşların ikiliyi ayırmaya çalıştığı görüldü.

Kavga ayrıca bir iş yerinin de güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)