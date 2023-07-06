Antalya'da zehir tacirlerine darbe: 694 kişiye adli işlem uygulandı Güvenlik güçleri kentte haziran ayında gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında skunk, esrar, eroin, kokain ve metamfetaminin bulunduğu 50 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

İHA

Zehir tacirlerine yönelik başlatılan operasyonlar hız kesmeden sürüyor...

Yurdun her noktasında zehir tacirlerine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bir yeni operasyon ise Antalya'da yaşandı.

Ekipler kentt, Haziran ayında gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarını sıklaştırdı.

Kentte operasyon düzenlendi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden, kullanan kişi ve gruplara yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Uyuşturucu madde bulundu

Operasyonlar çerçevesinde 622 uyuşturucu madde olayında 694 şahsa adli işlem yapılırken, şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda; 38,5 kilo esrar, 5 kilo skunk, 2 kilo eroin, 2 kilo metamfetamin, 2,5 kilo kokain, 6 bin ecstasy, 420 kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (A4) madde, 500 kök kenevir bitkisi, 32 hassas terazi, 12 silah, 225 adet fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen döviz ve Türk lirası cinsinden nakit para ele geçirildi.