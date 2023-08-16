Antalya'da kaza: Tali yoldan çıkan minibüs, otomobillerle çarpıştı Karayolu üzerinde meydana gelen kazada, tali yoldan çıkan araca 2 otomobilin çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan biri yol dışına savrulurken, güzergahta uzun araç kuyrukları oluştu.

İHA

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kaza meydana geldi.

Sahil kısmından Manavgat-Alanya D-400 karayoluna çıkan Galip Aslan’ın kullandığı minibüse, Mustafa Remzi Zavlak’ın kullandığı otomobil ve Mehmet Emin Mutlu’nun kullandığı otomobil çarptı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi.

5 yaralı hastaneye kaldırıldı

Olayda sürücü Aslan, araçta yolcu olarak bulunan Galip Sercan Aslan, Zeynep Zavlak ve Şefika Zavlak, diğer aracın şoförü Mehmet Emin Mutlu yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla Manavgat’ta bulunan hastanelere kaldırıldı.

2 kilometrelik trafik oluştu

Kazanın ardından kazaya karıyan araçlardan 1 tanesi yol dışına fırladı.

Yolda kalan 2 aracın yolu kapatması nedeniyle Manavgat-Alanya D-400 karayolunda, Manavgat’tan Alanya istikametine yaklaşık 2 kilometreyi bulan araç kuyruğu oluştu.