Antalya’daki bir camiye giren yabancı uyruklu hırsız, sakızla para çaldı

Caminin çelik kasasındaki paraları sakız yapıştırdığı telle çalan hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı. Yabancı uyruklu olduğu belirlenen hırsız, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Hacı Mehmet Turgay Camii'nin imamı Mehmet Emin Urhan, yardımların toplandığı çelik kasada biriken paraların yerinde olmadığını görünce şaşkınlık yaşadı.

Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen imam, paraların bir kişi tarafından çalındığını belirledi.

Sakızı tele yapıştırdı, paraları aldı

Görüntülerde ise üzerinde kırmızı kapüşon olan bir şahsın, cemaatin tamamının çıkmasını bekledikten sonra kasaya gittiği, çiğnediği sakızı yanında getirdiği çelik tele yapıştırdıktan sonra delikten aşağıya saldığı, kasa içerisindeki kağıt paraları bu şekilde aldığı görüldü.

Şüphelinin, caminin bir köşesine bağdaş kurarak oturması ve uzun süre cemaatin çıkmasını beklemesi de dikkatlerden kaçmadı.

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Cami etrafında keşif yaparken gördü

2 gün üst üste hırsızlık yapıldığını anlayan imam, şahsı cami etrafında keşif yaparken görünce bu kez durumu polise bildirdi.

İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, kamera görüntüsünden alınan fotoğrafla şüpheliyi arama çalışmalarına başladı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi kısa süre içerisinde Doğu Garajı yakınlarında yakaladı.

Yabancı uyruklu çıktı

Getirildiği camide imam tarafından teşhis edilen hırsızlık şüphelisinin, yabancı uyruklu olduğu ve üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadığı bildirildi.

İHA’nın haberine göre hırsızlıkla ilgili inceleme devam ediyor.