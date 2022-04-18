Antalya'daki otel sahibi, kiracıların dükkanlarının önüne duvar dikti

Otele ait dükkanların girişine yapılan asansörlü duvar, kiracılar tarafından indirildi. Otelin sahibi, bu kez imarda duvar olarak görülen yere kaynak yapmak zorunda kaldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Evrenseki ve Kumköy Turizm Bölgelerinin sınırında 5 yıldızlı bir otel bulunuyor.

Bölgedeki otel sahibi, kiracıları nedeniyle zor durumda kalıyor.

Otelin altına yerleştirilen iş yerlerinin önündeki alanın imarda da duvar görünmesi nedeniyle müteahhit, buraya tekrar asansörlü duvar ekletti.

Ancak bu iş yerlerinde bulunan esnaf, duvara karşı çıktı. İş yeri sahibi ise dükkanların elektrik ve suyunu kesti.

İşlerini engellemeye çalıştıkları iddia edildi

Asansörlü duvarı kendi imkanlarıyla indirdiklerini belirten esnaflar, otel sahibinin önce asansörlü duvarı kaynakladığını, ardından da duvarın üzerine tel örgü çekerek iş yapmalarını engellemeye çalıştığını ileri sürdü.

"Evde şarj ettiğim makinelerle turistlere hizmet vermeye çalışıyorum"

Kuaför, güzellik salonu ve market işleten Mehmet Tokgöz, artık dayanacak güçlerinin kalmadığını, 2022 yılı kira peşinatını da yatırmalarına rağmen otel sahibinin kendilerini çıkarmak için her şeyi yaptığını belirterek, “Gördüğünüz gibi karanlıkta evde şarj ettiğim makinalarla turistlere hizmet vermeye çalışıyoruz.” dedi.

"Burası otelin bahçe duvarı"

Otelin altındaki kiracıların söylemlerine karşı, otel yetkililerinden ilk kez açıklama geldi. Otelin avukatı olan Avukat Saip Umut Sertçelik, söz konusu yerin otelin bahçe duvarı olduğunu, asansörlü duvarın da otel sahibinin iyi niyeti sonucu malzeme indirip bindirmeleri amacıyla yapıldığını söyledi.

Sertçelik, “Ne yazık ki bu insanlar haksız olmalarına ve mahkemece haksızlıkları kanıtlanmasına rağmen sanki haklıymış gibi açıklamalarda bulunuyor. Burası planlarda otel bahçesidir ve başka amaçla kullanılamaz. Müvekkilim de önce asansör sistemi yapmış, kiracılar bunu suistimal edince de kaynaklayıp üzerine tel örgü çekmiştir. Bu dükkanların girişi otel içerisindendir. Dışarıdan giriş yapılması mümkün değildir. Her konuda yargı gerekeni söylemiş ve söylemeye de devam edecektir.” ifadelerini kullandı.



