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Antalya’dan çıkan göçmen teknesi Yunanistan’da battı

Antalya’dan çıkan göçmen teknesi Yunanistan’da battı

Yunanistan Sahil Güvenlik Teşkilatı, Kerpe Adası yakınlarında bir göçmen teknesinin battığını ve çok sayıda kişinin kaybolduğunu bildirdi.