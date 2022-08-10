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    Antalya’dan çıkan göçmen teknesi Yunanistan’da battı

    Yunanistan Sahil Güvenlik Teşkilatı, Kerpe Adası yakınlarında bir göçmen teknesinin battığını ve çok sayıda kişinin kaybolduğunu bildirdi.
    • 10.08.2022 - 12:32
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 12:46
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    Antalya’dan çıkan göçmen teknesi Yunanistan’da battı

    Antalya'dan İtalya'ya gitmek için yolan çıkan göçmen teknesi, Yunanistan’ın Kerpe (Karpatos) Adası yakınlarında battı.

    Yunanistan Sahil Güvenlik Teşkilatı (HCG) sözcüsü Nikos Kokkalas, teknede 80 kişinin bulunduğunu ve 29 kişinin kurtarıldığını söyledi.

    Ölü sayısı bilinmiyor

    İHA’nın haberine göre kurtarılanlar Afganistan, Irak ve İran uyruklu…

    Kokkalas, ayrıca bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, ölü sayısı hakkında henüz net bir rakam veremediklerini aktardı.

    Antalya’dan çıkan göçmen teknesi Yunanistan’da battı #1


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