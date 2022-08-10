- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Antalya’dan çıkan göçmen teknesi Yunanistan’da battı
Antalya’dan çıkan göçmen teknesi Yunanistan’da battı
Yunanistan Sahil Güvenlik Teşkilatı, Kerpe Adası yakınlarında bir göçmen teknesinin battığını ve çok sayıda kişinin kaybolduğunu bildirdi.
- 10.08.2022 - 12:32
- Güncelleme : 10.08.2022 - 12:46
Antalya'dan İtalya'ya gitmek için yolan çıkan göçmen teknesi, Yunanistan’ın Kerpe (Karpatos) Adası yakınlarında battı.
Yunanistan Sahil Güvenlik Teşkilatı (HCG) sözcüsü Nikos Kokkalas, teknede 80 kişinin bulunduğunu ve 29 kişinin kurtarıldığını söyledi.
Ölü sayısı bilinmiyor
İHA’nın haberine göre kurtarılanlar Afganistan, Irak ve İran uyruklu…
Kokkalas, ayrıca bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, ölü sayısı hakkında henüz net bir rakam veremediklerini aktardı.