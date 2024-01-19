Antalya'yı sağanak vurdu! Önce istinat duvarı ardından 2 katlı inşaat halindeki ev çöktü Gazipaşa ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen heyelanda, istinat duvarı ile üzerinde bulunan 2 katlı inşaat halindeki ev göçtü.

İHA

Antalya'da sağanak yağış etkili oldu...

Gazipaşa Esentepe Mahallesi Zafer Caddesi 10’uncu sokakta bulunan ve iki kademe halinde olan istinat duvarı ile üzerinde bulunan 2 katlı inşaat halindeki ev, sağanak yağışın ardından meydana gelen heyelanda büyük bir gürültü ile çöktü.

Bölgede bulunan 2 haneye tahliye

Mahalle sakinlerini korkutan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, Ahmet Y. isimli vatandaşa ait otomobil ve motosiklet göçük altında kalarak kullanılamaz hale geldi.

Heyelan yaşanan bölgede bulunan 2 hane ise tahliye edildi. Mahallede bulunan 5 hanenin yolu ise heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)