Antalya'yı sağanak vurdu! Önce istinat duvarı ardından 2 katlı inşaat halindeki ev çöktü

İHA
Antalya'da sağanak yağış etkili oldu...
Gazipaşa Esentepe Mahallesi Zafer Caddesi 10’uncu sokakta bulunan ve iki kademe halinde olan istinat duvarı ile üzerinde bulunan 2 katlı inşaat halindeki ev, sağanak yağışın ardından meydana gelen heyelanda büyük bir gürültü ile çöktü.
Bölgede bulunan 2 haneye tahliye
Mahalle sakinlerini korkutan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, Ahmet Y. isimli vatandaşa ait otomobil ve motosiklet göçük altında kalarak kullanılamaz hale geldi.
Heyelan yaşanan bölgede bulunan 2 hane ise tahliye edildi. Mahallede bulunan 5 hanenin yolu ise heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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