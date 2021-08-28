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Ardahan’da, askeri kışladaki yangın söndürüldü

Ardahan’da, askeri kışladaki yangın söndürüldü

Daha önceden boşaltılan askeri kışladaki iki katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.