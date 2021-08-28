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    Ardahan’da, askeri kışladaki yangın söndürüldü

    Daha önceden boşaltılan askeri kışladaki iki katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.
    • İHA
    • 28.08.2021 - 09:11
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    Ardahan’da, askeri kışladaki yangın söndürüldü

    Ardahan’ın Göle ilçesinde bulunan ve boşaltılmış olan askeri kışladaki 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

    Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye Ardahan Belediyesi itfaiye ekipleri, Göle ilçe belediyesi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Ardahan’da, askeri kışladaki yangın söndürüldü #1

    GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

    Polis ekipleri tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

    Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

    FACİANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

    Binanın boşaltılmış olması, olası bir facianın önüne geçti.

    Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

    Ardahan’da, askeri kışladaki yangın söndürüldü #2

    Ardahan’da, askeri kışladaki yangın söndürüldü #3

    Ardahan’da, askeri kışladaki yangın söndürüldü #4

    Ardahan’da, askeri kışladaki yangın söndürüldü #5

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