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- Ardahan’da, askeri kışladaki yangın söndürüldü
Ardahan’da, askeri kışladaki yangın söndürüldü
Daha önceden boşaltılan askeri kışladaki iki katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.
- İHA
- 28.08.2021 - 09:11
Ardahan’ın Göle ilçesinde bulunan ve boşaltılmış olan askeri kışladaki 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı.
Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye Ardahan Belediyesi itfaiye ekipleri, Göle ilçe belediyesi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Polis ekipleri tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.
Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.
FACİANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ
Binanın boşaltılmış olması, olası bir facianın önüne geçti.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.