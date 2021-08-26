Ardahan'da üzerine yıldırım düşen 7 çocuk babası, hayatını kaybetti

Etkili olan yağmur sırasında arazide çalışan 7 çocuk babasının üzerine yıldırım düştü. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği baba, kurtarılamadı.

Ardahan'ın Göle ilçesi Gedik köyünde etkili olan yağmur sırasında arazide çalışan 7 çocuk babası Halis Hışır'ın (57) üzerine yıldırım düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Gelen sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahaleye karşın Hışır, kurtarılamadı.

Hışır'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Göle Devlet Hastanesi'ne götürüldü.