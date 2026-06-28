Çanakkale'de kayıp olarak aranan 14 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni bulundu
Çanakkale’de düğün için geldiği köyde denize giren 14 yaşındaki N.B., bir süre sonra gözden kayboldu. Ekiplerin başlattığı arama çalışmaları sonucu küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı.
Çanakkale’de düğün için Çan ilçesinden merkeze bağlı Yapıldak köyüne gelen 14 yaşındaki N.B., saat 17.30 sıralarında Saltık Mahallesi’nde denize girdi.
N.B. ile birlikte denize giren 15 yaşındaki E.C., bir süre sonra boğulma tehlikesi yaşadı.
E.C. kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başarırken, N.B. ise suda kayboldu.
EKİPLER CANSIZ BEDENİNİ BULDU
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kıyıda arama yaparken, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Liman Şube Müdürlüğü’ne bağlı dalgıçlar denizde çalışma yürüttü.
Arama çalışmalarına AFAD ekipleri de su altı görüntüleme cihazlarıyla destek verdi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından N.B.’nin cansız bedenine saat 19.30 sıralarında ulaşıldı.
Sudan çıkarılan N.B.’nin cenazesi, ambulansla hastane morguna kaldırıldı.