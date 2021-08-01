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    Arnavutköy'de boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı

    Denize giren bir genç, boğulma tehlikesi geçirdi. Boğulmak üzere olan genç, sahilde bulunan cankurtaran ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
    • İHA
    • 01.08.2021 - 10:06
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    Arnavutköy'de boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı

    İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Arnavutköy Karaburun Mahallesi'nde bulunan halk plajında giden ve burada serinlemek için denize giren bir genç boğulma tehlikesi geçirdi.

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Denizde çırpınmaya başlayan genci fark eden vatandaşlar ve cankurtaranlar, yardımına koştu.

    Kurtarılarak sahile çıkartılan gencin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Arnavutköy’de boğulma tehlikesi geçiren genç VİDEO

    Arnavutköy de boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı #1

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