Haberler

3. Sayfa Haberleri

Arnavutköy'de boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı

Arnavutköy'de boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı

Denize giren bir genç, boğulma tehlikesi geçirdi. Boğulmak üzere olan genç, sahilde bulunan cankurtaran ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.