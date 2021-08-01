- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Arnavutköy'de boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı
Arnavutköy'de boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı
Denize giren bir genç, boğulma tehlikesi geçirdi. Boğulmak üzere olan genç, sahilde bulunan cankurtaran ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- İHA
- 01.08.2021 - 10:06
İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Arnavutköy Karaburun Mahallesi'nde bulunan halk plajında giden ve burada serinlemek için denize giren bir genç boğulma tehlikesi geçirdi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Denizde çırpınmaya başlayan genci fark eden vatandaşlar ve cankurtaranlar, yardımına koştu.
Kurtarılarak sahile çıkartılan gencin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Arnavutköy’de boğulma tehlikesi geçiren genç VİDEO