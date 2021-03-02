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    Arnavutköy'de çıkan yangın iş yerini küle çevirdi

    Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın saatlerce sürünce, iş yeri kullanılamaz hale geldi.
    • İHA
    • 02.03.2021 - 10:14
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    Arnavutköy'de çıkan yangın iş yerini küle çevirdi

    Arnavutköy’de bir kahvaltı salonunda yangın çıktı.

    Sazlıbosna Hadımköy yolu üzerinde bulunan iş yerindeki yangın, akşam saatlerinde çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi.

    Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler tüm iş yerini bir anda sardı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Arnavutköy de çıkan yangın iş yerini küle çevirdi #1

    KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Ekiplerin müdahalesinin ardından söndürülen yangında, zararın faturası ortaya çıktı.

    Dükkan kullanılamaz hale geldi.

    Arnavutköy’de bir lokanta çıkan yangında küle döndü İZLE

    ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

    Soğutma çalışmaları gece geç saatlere kadar devam etti.

    Yangının çıkış nedenini bulmak için çalışmalar başlatıldı.

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