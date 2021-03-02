Arnavutköy'de çıkan yangın iş yerini küle çevirdi

Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın saatlerce sürünce, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Arnavutköy’de bir kahvaltı salonunda yangın çıktı.

Sazlıbosna Hadımköy yolu üzerinde bulunan iş yerindeki yangın, akşam saatlerinde çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi.

Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler tüm iş yerini bir anda sardı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Ekiplerin müdahalesinin ardından söndürülen yangında, zararın faturası ortaya çıktı.

Dükkan kullanılamaz hale geldi.

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ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Soğutma çalışmaları gece geç saatlere kadar devam etti.

Yangının çıkış nedenini bulmak için çalışmalar başlatıldı.